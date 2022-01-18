Bergama Tarım OSB için toplantı

Başkan Koştu; "Yeterli istihdam alanları olmayışı nedeniyle işsizliğin önemli bir sorun haline geldiği Bergama'mız da yeni iş alanları için, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım ve Orman Bakanlığı Şube Müdürleri Aylin İnan, Recep Durukan ve İZTO Temsilcisi Hitay Baran katıldı.

Osb İÇİN ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bergama'da kurulacak olan OSB için ÇED sürecinin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Koştu, "ÇED süreci devam eden OSB'miz ile şehrimize değer katıp, istihdam sağlayacağız" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'YE TEŞEKKÜR

Bergama'ya kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin büyük destek verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz başta olmak üzere Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, desteğini bizlerden hiç esirgemiyor. Kendisine bu vesile ile bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

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