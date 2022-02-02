Bergama'daki Millet Bahçesi projesi için davaların durdurulması talebi

BERGAMA, İZMİR (AA) - Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi projesinin açılan davalarla engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Davalardan vazgeçmelerini öneriyorum. Bergama'da kişisel, siyasi emeller üzerinden lütfen siyaset yapmasınlar." dedi.

Koştu, 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldiği basın mensuplarına Bergama Millet Bahçesi projesinin son durumuna ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Millet Bahçesi" konseptinde Bergama'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak proje geliştirdiklerini ifade eden Koştu, projede yeşil alan ve sosyal donatılar, spor alanları ve ticari bölümlerin bulunduğunu, projeye başlarken herkesin fikirlerini aldıklarını söyledi.

STK, esnaf odaları, parti temsilcileri, ilçe başkanları, mimar, mühendis ve şehir plancılarının fikirleriyle 2,5 yıllık çaba sonucu bir projeyi ortaya koyduklarına işaret eden Koştu, şunları kaydetti:

"Projenin yapım aşamasına geldiğimizde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldık ve hala bunlarla uğraşıyoruz. Buranın mülkü alındı. Bakanlık, TOKİ marifetiyle üzerine 80 milyon liralık proje yaptı. Bu rakamlar bir ilçe belediyesinin bir büyükşehir belediyesinin yapacağı kolay rakamlar değil. Burayı aldıktan sonra projelendirme safhası 1 yıl sürdü. İhale aşamasına geldik ve tamamladık. İhale aşamasından sonra da yapım işi kaldı. Bundan sonra karşımıza çok farklı şeyler çıktı. Bu projeyle ilgili 'gözünün üstünde kaşın var' davaları açıldı. Bu davalar karşısında mağduruz. Bergamalılara kazandıracağımız projede bizler maalesef durmuş durumdayız. Tabii ki hukuka olan saygımız sonsuz. Ama biz buraya gökdelen, AVM yapmıyoruz bir yeşil alan projesi yapıyoruz."

Açılan davalar nedeniyle projenin engellendiğini savunan Koştu, hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Koştu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz büyük olsun, Bergama'nın olsun diyoruz. Herkese alan açıyoruz. Bu alanın bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Tabii ki savunmalarımızı yaptık. Proje üzerinde gereken açıklamaları yaptık. Bizim bu bölgede yaptığımız Bergama'ya yeni bir yüz oluşturmak. İki dönemdir yapamadıkları şeyi biz yapıyoruz diye mi çekiniyorlar ? Bunu yapıyoruz diye mi bu engellemeler. Davalardan vazgeçmelerini öneriyorum. Bergama'da kişisel, siyasi emeller üzerinden lütfen siyaset yapmasınlar. Siyasetimizi hizmet üzerinden yapıyoruz. Bu proje ne olursa olsun Bergamalı'nın 25 yıldır beklediği bir proje. Her şey tamamlandı. Bu gibi engellemeler yüzünden ilerleyemiyoruz."