Bergama'da yeni inşaatların taban alanında yüzde 40 şartı aranmayacak

İzmir'in Bergama ilçesinde, mevcut yapılaşmanın olduğu alanlarda yapılacak yeni inşaatlarda taban alanı, planda belirtilen ön, yan ve arka bahçe mesafelerine göre belirlenecek.

İzmir'in Bergama ilçesinde, mevcut yapılaşmanın olduğu alanlarda yapılacak yeni inşaatlarda taban alanı, planda belirtilen ön, yan ve arka bahçe mesafelerine göre belirlenecek.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, taban alanı katsayısı açıkça belirlenmemiş, ancak ön, yan ve arka bahçe mesafeleri açıkça belirlenmiş meskun konut adalarında taban alanında yüzde 40 şartı aranmayacak.

Yeni uygulamada, taban alanının tespitinde, planda belirtilen ön, yan ve arka bahçe mesafeleri kullanılacak.

???????Açıklamada sözlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu durumun mevcut yapılaşmanın bulunduğu yerlerde yapılacak yeni inşaatlar için uygulanacağını ifade etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, artık mevcut yapılaşmanın olduğu bölgelerde, özellikle şehir merkezinde, koruma amaçlı imar planı ve gelişme konut alanları dışında kalan yerlerde yüzde 40 şartını aramayacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu yeni uygulama şehir merkezi içerisinde kentsel dönüşümü hızlandıracak. İzmir'de yaşanan ve canımızı acıtan deprem ardından şehir merkezimizde bulunan eski yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı hale gelmesi için arayışlarımız devam ediyordu. Bu kararımızla yenilenecek olan yapılarda taban alan kayıpları olmadan inşa faaliyetler devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin