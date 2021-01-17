Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Atmaca Mahallesi'nde Y.A'nın (39) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada "fişek" halindeki 17 metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin