Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

17.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:56
Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Atmaca Mahallesi'nde Y.A'nın (39) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada "fişek" halindeki 17 metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay İsmail Kartal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 15:56:26. #1.15#
title