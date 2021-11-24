Bergama'da Öğretmenler Günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Bergama Belediyesi tarafından Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde ilçede görev yapan öğretmenler onuruna bir yemek düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öte yandan programda Bergama Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları İşbirliği Protokolü imzalandı.

Başkan Koştu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın imza attığı protokol kapsamında 2 yıl süresince ilçe merkezine uzak, dezavantajlı bölgelerden başlamak üzere tüm öğrencilere ilçenin sahip olduğu Üstün Evrensel Değerleri tanımaları sağlanacak.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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