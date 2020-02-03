Bergama Belediyespor Sandıklıspor'u 2-1 yendi

03.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:01

Şubat ayı olmasına rağmen güneşli bir havada oynan maçı Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Kulüp Başkanı Bilir Altay ve çok sayıda taraftar izledi. Sahada 90 dakika boyunca oyun üstünlüğünü koruyan Bergama Belediyespor, çokça gol pozisyonu buldu.5 net pozisyon yakalayan takım bu pozisyonları file ile buluşturamamanın şansızlığını yaşadı. Sandıklıspor ilk yarıda penaltıdan gol bulurken, Bergama Belediyespor 36. dakikada Soner'in golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. 2. yarıya da sahadaki üstünlüğünü koruyarak başlayan Bergama Belediyespor 71. dakikada penaltıdan Çağrı Tekin'in golüyle maçı, 2-1 aldı.

BAŞKAN KOŞTU'DAN YÖNETİM, TEKNİK KADRO VE SPORCULARA TEŞEKKÜR

Bal ligi 8. grupta mücadelesini sürdüren Bergama Belediyespor'a her müsabakadan başarı elde ederek çıktığı için teşekkür eden Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "Lig sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf biz olacağız. Bergama Belediyesporumuzu hak ettiği yere getirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.Bu mücadelede emeği geçen Kulüp Başkanımız Bilir Altay'a, teknik kadromuza, sporcularımıza, taraftarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bergama Belediyesporumuz şampiyonluğu hak ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler