Bergama Belediye Başkanı Koştu ve BERTO Başkanı Ürper görüş alışverişinde bulundu
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, İlçe Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.
Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, İlçe Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette, ilçedeki çevre yolu, tır parkı, meslek lisesi ile baraj projeleri görüşüldü.
Fikret Ürper'e ziyaret sırasında BERTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Lütfi Kolat, Genel Sekreteri Gülay Koç ile oda üyeleri eşlik etti.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, destek ziyaretleri için BERTO yöneticilerine teşekkür etti.
AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri