Bergama Belediye Başkanı Koştu, şehit babalarını ziyaret etti
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Bergama Belediye Başkanı Koştu, şehit babalarını ziyaret etti

Bergama Belediye Başkanı Koştu, şehit babalarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Koştu, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'la birlikte şehit Turgut Erçevik'in babası Şeref Erçevik ve şehit Serkan Eroğlu'nun babası İbrahim Eroğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Şehit babalarına çiçek takdim ettiği belirtilen Koştu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Vatan ve millet sevgisiyle evlatlarını yetiştiren her bir babamıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatan savunmasında gözünü kırpmadan canını feda eden şehit evlatlarının acısını 'Vatan sağ olsun' gururu ile yüreklerinde taşıyan babalar için ne desek, ne anlatsak ifade bulamayız. Şehitlerimizin babası ve aileleri bizim baş tacımızdır. Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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