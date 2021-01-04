Bergama Belediye Başkanı Koştu'dan yapılandırma uyarısı
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Bergama Belediye Başkanı Koştu'dan yapılandırma uyarısı

04.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:02
Bergama Belediye Başkanı Koştu'dan yapılandırma uyarısı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediyeye borcu olan vatandaşlardan yapılandırma süresinin uzatılması fırsatını değerlendirmelerini istedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediyeye borcu olan vatandaşlardan yapılandırma süresinin uzatılması fırsatını değerlendirmelerini istedi.

Koştu, yaptığı açıklamada, vergi ve diğer borçlarına yönelik yapılandırmanın 31 Ocak'a kadar uzatıldığını aktardı.

İlgililerin, mesai saatlerinde Haluk Elbe Salonunda oluşturulan tahsilat servisine başvuru yapılabileceğini vurgulayan Koştu, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimiz başvurularını son gün olan 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Kalabalık oluşmaması için hemşerilerimizden ricamız son günü beklemeden müracaatlarını yapmaları. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler peşin ödeme yapabilecekleri gibi 6, 9, 12 ya da 18 taksit seçeneğinden birisini tercih edebilecekler. Ayrıca belediyenin internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak da müracaat yapabilir, kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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