Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu
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Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu

13.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:32
Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu

Oyuncu Eser Yenenler ile yaptığı evlilikle adını duyuran Berfu Yıldız Yenenler, Miss Turkey Güzellik Yarışması ve Miss International Yarışması'na katıldı.Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. İşte, Berfu Yenenler biyografisi...

Berfu Yenenler eşi kim? Berfu Yıldız, Eser Yenenler ile ecliliği ile uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Çiftin Kuzey adında bir oğulları dünyaya geldi. Yenenler çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Berfu Yenenler, adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey ile duyurmuştu.

BERFU YENENLER KİMDİR?

Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Yenenler,ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile adını duyurdu. Ardından aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile bir süre birliktelik yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta Finlandiya'daki evlilik teklifi ardından 2019 yılının Haziran ayında evlendi. Kuzey isimli bir çocukları bulunuyor.

Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu

Çift Ekim 2020'de ikinci çocupu beklediklerini duyurdu. Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.

Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu
Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli? Berfu Yenenler boyu, kilosu

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