Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
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Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bikinili fotoğrafına "Meme sorunsalı" yorumunu yapan takipçilerine cevap verdi. Gelen yorumları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Yenenler, "İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum" cevabını verdi.

Şimdilerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de sunuculuk yapan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ve çocuklarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berfu Yenenler de bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"MEME BUNLAR KÜÇÜK DE OLUR BÜYÜK DE"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Berfu Yenenler'in bikinili pozunu gören birçok takipçisi "Meme sorunsalı" yorumunu yaptı. Göğüsleri küçük bulunduğu için yorum yağmuruna tutulan Yenenler ise Instagram hesabının hikaye kısmından cevap vererek "Yine mükemmel bir yorum. İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz" dedi.

Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum - Haberler Magazin
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