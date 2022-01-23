Berfu Yenenler'den kötü haber - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berfu Yenenler'den kötü haber

Berfu Yenenler'den kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunu paylaşan Yenenler, durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan yayınladı.

Sosyal medya fenomeni, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" diye yazdı. Komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.

Berfu Yenenler'den kötü haber

Berfu Yenenler'den kötü haber

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Berfu Yenenler, Koronavirüs, Instagram, Medya, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title