Berfu Yenenler'den kötü haber

Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan yayınladı.

Sosyal medya fenomeni, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" diye yazdı. Komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.