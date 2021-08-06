Berfu-Eser Yenenler, Doğa Rutkay, Yılmaz Erdoğan, Engin Öztürk, Fettah Can ve Cansu Kurtcu harekete geçti: Alaçatı'dan yardım seferberliği!

TÜRKİYE'nin dört bir yanında devam eden orman yangınları için komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler önceki gün Alaçatı'da sanatçı dostları ve takipçileriyle yardım kampanyası düzenledi.

TÜRKİYE'nin dört bir yanında devam eden orman yangınları için komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler önceki gün Alaçatı'da sanatçı dostları ve takipçileriyle yardım kampanyası düzenledi.

Doğa Rutkay, yardımları kamyona eşi Kerimcan Kamal'la birlikte taşıdı.

Yenenler, gelen bağışları oyuncu Ezgi Mola'nın nişanlısı Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı Boop'ta bir araya getirdi. Düzenlenen yardım buluşmasına, Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler, Fettah Can, Cansu Kurtcu, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Engin Öztürk, Zeynep Bastık ve Tolga Akış katıldı.

Berfu Yenenler ve Mustafa Aksakallı, yardım için yola çıkan kamyonun önünde poz verdi.

Yenenler, sabah 07.00'den itibaren işin başından bir dakika bile ayrılmadı. Berfu Yenenler, bir kamyon dolusu yardım malzemesinin Köceğiz'e gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Gözlerim dolu dolu yazıyorum ama o kadar mutluyum ki! Bu koca kamyoneti sonuna kadar yardım malzemeleriyle doldurup Marmaris-Köyceğiz yangın bölgesine yardım için şimdi yola çıkardık. 'Böyle bir şey yapmama yardım eder misin' dediğim gibi hemen her şeyime koşan Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola, İbrahim Tatar'a çok teşekkür ediyorum. Alaçatı halkı, yardım getiren o kolileri bantlayan, elleri kanayana kadar taşıyan, bayılana kadar çalışan kalbi bizimle atan herkese binlerce kez teşekkürler! Bir de kocam Eser Yenenler, hep güvenip bir kere sorgulamadan önayak olduğun için sana teşekkürler."

Malzemeler köyümüze ulaştı

SANATÇI Yılmaz Erdoğan, Çeşme'den yola çıkıp Köyceğiz'deki çiftlik platosuna ulaşan yardımları ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendirmek için kolları sıvadı.

Sanatçı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayıp şu açıklamayı yaptı: "İlk günden beri çiftlikteki bu alanı yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu-Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla toplanan malzemeler köyümüze ulaştı! Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız. Van ve Hakkari'deki sel mağdurları için de çalışıyoruz. En kısa sürede oraya da yardım ulaştıracağız."

Kaynak: Hürriyet