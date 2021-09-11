Beren Saat, ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe gitti! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyledi - Haberler Magazin
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Beren Saat, ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe gitti! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Beren Saat, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşi Yaman Güray'ın düğününe katıldı. Saat'i yalnız bırakmayan Kenan Doğulu da düğünde şarkı söyleyerek dans etti.

Boşanma eşiğine geldiği Kenan Doğulu ile evliliğine ikinci bir şans veren Beren Saat, 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşini düğününde yalnız bırakmadı.

KENAN DOĞULU PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİ

Güzel oyuncu, 19 yaşındayken hayatını kaybeden eski sevgilisinin ailesiyle bağlarını koparmadı. Saat ve Kenan Doğulu dün akşam Ankara'da evlenen Efe'nin diş doktoru olan kardeşi Yaman'ın düğün törenine katıldı. Gece boyunca sahneden inmeyen Kenan Doğulu, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaman Güray'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan Doğulu bir ara şarkı söylerken gelin ve damada sarılarak destek oldu.

Beren Saat, ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe gitti! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyledi

"EFE BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI"

Beren Saat, ilk aşkı Efe Güray'ın kaybıyla ilgili verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgda son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde 'onu neden son kez öpmedim' diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken 'birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim."

Beren Saat, ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe gitti! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyledi

Beren Saat, ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe gitti! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyledi
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