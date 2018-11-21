Beren Saat, Netflix'le Ekranlara Geri Dönüyor

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu Netflix'in Türkiye'den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık'ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi.

NETFLİX'TEN İKİNCİ SÜRPRİZ

Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan Hakan: Muhafız'la heyecanlanan Türk izleyiciler ikinci bir sürprizle karşılaştı. Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi.

BEREN SAAT BAŞ ROLDE OLACAK

Üstelik Netflix'in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak.

"GÜÇLÜ KADINLARIN ARASINA HOŞ GELDİN"

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat'e "Güçlü kadınların arasına hoş geldin" mesajını paylaştı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Netflix'in Beren Saat'li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.