Alyansını Çıkartan Beren Saat, Tişörtündeki Yazıyla Mesaj Verdi
Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun kız kardeşinin doğum günü partisine katılmayan Beren Saat, parmağından alyansını çıkardı. Ünlü oyuncunun tişörtündeki "Uçmayı unutma" yazısı da dikkat çekti.
Kuruçeşme'de bir markette uzun süre reyonlar arasında dolaşıp mutfak alışverişi yapan oyuncu Beren Saat, çıkışta muhabirlerle konuşmamak için hızla aracına yöneldi. Saat'in parmağında alyansın olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Bir yıldır tüp bebek tedavisi gördüğü konuşulan ve son zamanlarda eşi Kenan Doğulu'yla görüntülenemeyen Beren Saat üzerindeki "Uçmayı unutma" yazılı tişörtle ve ilginç çantasıyla dikkat çekti. Bir dikkat çeken olay ise oyuncunun parmağında yüzük takılı olmamasıydı.
"NETLEŞEN PROJE YOK"
Beren Saat, yeni sezon için bir projesi olup olmadığı sorusuna "Şimdilik netleşen bir şey yok" diye yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu'nun doğum günü partisine eşiyle beraber katılmayan Beren Saat dikkatleri üzerine çekmişti.
Beren Saat böyle görüntülendi;
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Böyle jeepim olsaydı Ne Berenlerle takılırdım :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tiplere bah bunlar kesin ciftlik bankciCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hatun bu zayıf kilo almıyor allahın cırkınlerı ayıları da kızı elestırıyor bı kendinize bakın laCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Kenan'la olmayacağını ilk başta söyledim de bana inanmadı saf BerenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SANA NE BANA NE KENAN A NE HERKESİN KEYFİ YERİNDE BİZE NECevap Yaz 7 Yayından Kaldır