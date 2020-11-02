Ermenistan'ın vurduğu Berde'de 21 sivil hayatını kaybetmişti! Bombaların düşme anı ortaya çıktı

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine yaptığı saldırıda misket bombasının kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı. Saldırıya ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan kendisini savunmaya geçti ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlar verdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 37'nci gününe girerken, Ermeniler bu süreçte sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam etti.

ERMENİSTAN MİSKET BOMBASI KULLANDI

Ermenistan son olarak 28 Ekim Çarşamba günü Azerbaycan'ın Berde kentini vurdu. Daha önce olduğu gibi yine savaş suçu işleyen Ermenistan saldırıda misket bombası kullandı. Uluslararası kamuoyu bu konuya sessiz kalırken, yapılan misket bombalı saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

İNSANLAR KAÇACAK YER ARADI

Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bombaların düştüğü yerler net bir şekilde belli olurken, çok sayıda iş yeri yerle bir oldu. Saldırıda çok sayıda aracın da kullanılamaz hale geldi. Bombanın düştü anda ise insanlar kaçacak yer aradı.