Berdan Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berdan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
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Berdan Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berdan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

14.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:16
Berdan Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berdan Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Berdan Öztürk geliyor. Peki, Berdan Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berdan Öztürk'ün hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Berdan Öztürk kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

BERDAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Berdan Öztürk (1 Mayıs 1980), Türk avukat ve siyasetçi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri milletvekilliği görevini sürdürmektedir.

Berdan Öztürk doğum tarihi : 1 Mayıs 1980

Berdan Öztürk kaç yaşında : 40 yaşında

Berdan Öztürk mesleği ne : Siyasetçi

Berdan Öztürk nereli : Ağrı

Berdan Öztürk, Cemil Bey ve Cemile Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mayıs 1980 tarihinde Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından İngiltere Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Tahkim ve Ticaret Hukuku üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2011 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) çalışmalarında aktif bir şekilde yer aldı. Bekar olan Öztürk, İngilizce bilmektedir.

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