Berdan Mardini ile aşk yaşayan Morane Taraku, ilişkisi hakkındaki soruları cevapsız bıraktı

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler tarafından ihanete uğradığı için evliliğini olaylı bir şekilde bitiren 43 yaşındaki Berdan Mardini, 28 yaşındaki R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Taraku ise Nişantaşı'nda görüntülendi.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Aynı sitede oturan Berdan Mardini ve Morane Taraku arasındaki arkadaşlık aşka dönüştü. Hatta Taraku geçtiğimiz hafta yeni yaşını kutlayan Mardini için özel bir organizasyon yapmıştı. İlişkisi hakkında yakın çevresine konuşan Mardini, "Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum" dediği ileri sürüldü.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Günlerdir özel hayatıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Morane Taraku, önceki gün Nişantaşı bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Alışverişini yaptıktan sonra objektiflere takılan Taraku, Berdan Mardini'yle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Hiçbir açıklama yapmayan şarkıcı, yaklaşık 200 bin TL değerindeki ATV'sine binerek gözden kayboldu.

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