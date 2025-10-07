Berdan Mardini boşanıyor mu?

İddiaya göre Dilara Talay, sosyal medya hesabında Berdan Mardini'yi takipten çıkardı ve soyadını profilinden kaldırdı. Mardini'nin, "Saygısı olmayan kadına sevgi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" şeklindeki paylaşımı ise ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.

BERDAN MARDİNİ BOŞANIYOR MU?

Berdan Mardini'nin eşi Dilara Talay, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir adım attı. Talay'ın, eşini takipten çıkarması ve soyadını profilinden kaldırması, çiftin arasında gerginlik yaşandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Berdan Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken bir paylaşım ile dikkatleri üzerine topladı. Mardini paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir."

Bu sözler, takipçileri tarafından evliliklerinde yaşanan krize gönderme olarak yorumlandı.

MARDİNİ VE TALAY'IN EVLİLİK HİKAYESİ

Şarkıcı Berdan Mardini, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den iki çocuk sahibidir. Mardini, boşanmanın ardından kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile Nisan 2025'te nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız gerçekleştirilen düğün töreni, Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik tarafından kıyılmıştı.