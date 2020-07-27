Berberler bayram tıraşlarına tedbirlere uyarak başladı
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Berberler bayram tıraşlarına tedbirlere uyarak başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bayram tıraşları koronavirüs tedbirlerine uyularak yapılmaya başlandı.

27.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:23

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bayram tıraşları koronavirüs tedbirlerine uyularak yapılmaya başlandı.

İlçede 22 yıldır berberlik yapan Erdem Şahin, salgın dolayısıyla maske, eldiven ve dezenfektan kullanarak müşterilerinin bayram tıraşını yapıyor.

Şahin, müşterilerini salgın döneminde dükkanda sıra beklememesi için randevu sistemiyle kabul ediyor.

Erdem Şahin, AA muhabirine, bayram öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu yıl, her yıldan çok farklı bayram mesaisi yaşıyoruz. Bu yıl bayramın koronavirüs sürecinde olunduğu için bayram tıraşlarının ayrı bir hava yaşanıyor. Her sektörde alınan önlemler, direk insanla temas halinde olduğumuz için bizim sektörümüzde de ciddi yaptırımlar yarattı. Bu yıl bayram tıraşlarını özel kıyafetler, eldiven, maske ve sürekli dezenfektan kullanarak yapıyoruz." dedi.

Müşterilerin de tıraş olurken maske taktığını ifade eden Şahin, normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmadıklarını tedbirlere titizlikle uyduklarını belirtti.

Kullandıkları malzemeleri sürekli dezenfekte ederek temizlediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kullandığımız bütün malzemeleri her müşteriden sonra özel ilaçlarla steril ederek temizliyoruz. İşimiz direk insanla olduğu için çok özel tedbirler alıyoruz. Kuaför salonlarında da insanların yan yana sıra beklemesinin uygun olmadığı için yeni bir sisteme geçtik.

Tıraş olmak isteyen müşterilere saatte bir müşteri olmak üzere randevu veriyoruz. Biz de bayram tıraşı için yoğunluk oluşturacak müşterilerimize saatte bir müşteri olmak kaydıyla randevu veriyoruz. Bu sayede, bayram öncesi tıraş olmak isteyen müşterimiz diğer sıra bekleyen müşterilerimiz ile bir arada saatlerce beklememiş oluyor."

Berberler bayram tıraşlarına tedbirlere uyarak başladı

Kaynak: AA

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