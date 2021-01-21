Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

21.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:41
Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında berberlere ve kuaförlere kısıtlama getirilmişti. Ülke genelinde alınan kararlara göre berber ve kuaförlere saat kısıtlaması gelmiştir. Peki, Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış tedbirleri ile birlikte alınan önlemler kapsamında berberlere ve kuaförlere kısıtlama gelmiştir. Ülke genelinde alınan kararlara göre berber ve kuaförlere saat kısıtlaması gelmiştir. Peki, Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecektir.

BERBER VE KUAFÖRLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Berber ve kuaförler sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu süreçte hizmet vermemektedir.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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