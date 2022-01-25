Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti - Haberler
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Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.

Elazığ'da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı. Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.

O anlar renkli görüntüler oluşturdu. - ELAZIĞ

Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Berber, Elazığ, Fırat, Yerel, Haber

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