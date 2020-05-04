Berat Kaya kimdir? Berat Kaya olayı nedir? Sosyal medyada tepki çeken Berat Kaya kimdir?
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Berat Kaya kimdir? Berat Kaya olayı nedir? Sosyal medyada tepki çeken Berat Kaya kimdir?

Berat Kaya kimdir? Berat Kaya olayı nedir? Sosyal medyada tepki çeken Berat Kaya kimdir?
04.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:37

Berat kaya isimli şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halkın tepkisini çekti. Kangal köpeklerine yavru eşeği saldırtan Berat Kaya sosyal medyada büyük tepki çekerken şikayet üzerine gözaltına alındı.

Ankara Haymana'da, kendisine ait 2 çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtarak, görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Berat Kayayakalandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Kaya'nın tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

BERAT KAYA OLAYI NEDİR?

Berat Kaya adlı şahıs sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların büyük tepkisini çekti. Yolda yürüyen eşek ve yavrusunu gören Berat Kaya kangal köpeklerini eşek yavrusuna saldırttı. Bu anın görüntülerini kaydeden berat kaya sosyal medyada tepki çekti ve güvenlik güçlerine şikayet edildi. Olay sonrası Berat Kaya'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "

BERAT KAYA GÖZALTINA ALINDI

Evinde bulunamayan Berat Kaya, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi Haymana Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Berat Kaya Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken, Kaya hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapıldığı da öğrenildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORUMA ALTINA ALDI

Yavrusu kangal köpekleri tarafından vahşice katledilen yaralı anne eşek Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alınarak, tedavisine başlanıldı.

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