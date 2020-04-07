Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı - Berat gecesi hadisleri, ayetleri
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Berat Kandili, Dini, Güncel

Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı - Berat gecesi hadisleri, ayetleri

Berat gecesi anlamı nedir? İslamiyette ayrı bir yeri olan kandillerde, Müminler ellerini semaya açarak yüce Allah (c.c)'a dua eder, af dilerler. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi nedir? Berat kandilinde insanlar namaz kılar, oruç tutar, dualar eder. Berat ne demek? Berat Kandili önemi nedir?

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:38
Berat kandili nedir? Berat kandili önemi ve anlamı - Berat gecesi hadisleri, ayetleri

Berat Kur'an'da, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamlarında kullanılır. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat gecesi yapılacak ibadetler de merak ediliyor. Berat gecesine özel bir dua ya da ibadet şekli yoktur. Yüce Allah, bu gece kullarına rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açar, bol bol dua bekler. Berat kandili hadisleri, ayetleri...

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

Berat gecesi, İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelir. İslamiyette berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelir.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denmiştir.

Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" adları kullanılır. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, kullarını sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

BERAT GECESİ HADİSLERİ VE AYETLERİ

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim'' 6. der.

Peygamber s.a.v.'den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar."7

Başka bir hadiste ise "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir'' 9.

Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar."11.

"De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.3''

1. Hâ Mîm4.2,3. ''Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.5''

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