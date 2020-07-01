Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak, gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" denildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturmada, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da da 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İL İL GÖZALTI SAYILARI

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da 2, İstanbul'da 5, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı.



