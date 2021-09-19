Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor? Benzemez Kimse Bize stüdyosu nerede?

Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor merak ediliyor. Star'da canlı olarak ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Benzemez Kimse Bize', sürprizlerle dolu bir bölümle başlıyor. Peki, Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benzemez Kimse Bize 19 Eylül Pazar günü ilk bölümü ile Star TV'de başlayacak.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NEREDE ÇEKİLİYOR? STÜDYO NEREDE?

Benzemez Kimse Bize canlı yayında çekiliyor. Benzemez Kimse Bize programı Star TV stüdyolarında çekileceği biliniyor. Stüdyoların ise İstanbul'da olduğu tahmin edilmektedir.

Star ekranlarında; 'Benzemez Kimse Bize', müziğe ve eğlenceye doyacağınız çok özel bir bölümle başlıyor. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in ilk bölüm konuğu; güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla milyonların sevgilisi 'Yıldız Tilbe'. 'Benzemez Kimse Bize' 19 Eylül Pazar günü saat 20.00'de canlı yayınla Star'da başlıyor.

Star'da canlı olarak ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Benzemez Kimse Bize', sürprizlerle dolu bir bölümle başlıyor. Birbirinden özel konukların ağırlanacağı 'Benzemez Kimse Bize'; 19 Eylül Pazar günü canlı olarak yayınlanacak ilk bölümünde, milyonların sevdiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi konuk ederek unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile birlikte müzik ziyafeti verecek olan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayınla ekrana çıkacak olan Yıldız Tilbe, 'Benzemez Kimse Bize'de unutulmaz anlar yaşatacak.

"Benzemez Kimse Bize", 19 Eylül Pazar saat 20.00'de canlı yayınla Star'da…

BENZEMEZ KİMSE BİZE HANGİ KANALDA?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in müzik ve eğlence programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölümü Star TV'de 19 Eylül Pazar, (yani bu akşam) yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Birçok ünlü konuğun yer alacağı Benzemez Kimse Bize programı STAR TV'de yayın hayatına başlayacak. Ünlü konukların yanı sıra Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle izleyenleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

BENZEMEZ KİMSE BİZE 19 EYLÜL BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLER?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in yeni programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölüm konuğu Yıldız Tilbe olacak.

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