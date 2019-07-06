Bentley'in CEO'su, Neden Elektrikli Araba Üretmediklerini Açıkladı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley'in CEO'su Adrian Hallmark, Goodwood Hız Festivali'nde elektrikli arabalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hallmark, aynı zamanda müşteri odaklı bir anketin sonuçlarını da paylaştı. Ankete göre Bentley marka araba sahibi olan insanlar, diğer lüks markaların müşterilerine kıyasla %30 oranında daha fazla elektrikli araba sahibi olmak istiyorlar.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Hallmark, "Elektrikli bir Bentley araba çıkarmak için acele etmek istiyorum. Bizim bir marka olarak öne çıkmamız gerekiyor. Müşterilerden de bu konuda büyük talep var" dedi. Bu sözlerin ardından da neden şu ana kadar bir elektrikli araba üretmedikleri sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar yapan Hallmark, elektrikli arabalar için günümüz teknolojisinin Bentley kalitesini yansıtabilecek düzeyde olmadığını söyledi.

Konuya örnek olarak bir ampulü kullanan Hallmark, "Günümüzde var olan teknolojiyle bir elektrikli araba yapmamız, elimizde bulunan bir ampulü yalnızca yarı kapasitesinde çalıştırabilecek bir batarya almaya benzer. Bentley marka bir arabaya sığdırabileceğimiz batarya, bize ihtiyacımız olan menzili vermiyor. İhtiyacımız olan menzili verebilen bataryalarda arabayı çok ağır yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hallmark, istedikleri minimum menzilin 640 kilometre olarak açıkladı. Bu değer, günümüz arabalarının bir depo benzinle gidebileceği mesafeye eşdeğer sayılır. Hallmark aynı zamanda gözünü 'Solid State' teknolojisine çevirmiş durumda. Bilindiği gibi günümüzde kullanılan Li-ion teknolojili bataryalar, bir otomobilin ağırlığını yaklaşık 500 kilogram kadar arttırıyor.

Solid State teknolojisiyle üretilecek bataryalar ile bu ağırlığın yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Burada önemli olan şey, Solid State teknolojisinin 5 ile 10 yıl arasında endüstri standardı hâline gelmesi beklenmesi. Yani Bentley marka elektrikli arabaların satış amaçlı üretilmesi için önümüzde uzun bir zaman var gibi görünüyor.