Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hakkında bomba iddia!

Bensu Soral ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Hakan Baş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

Son olarak yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi Hakan Baş'ın aralarının çocuk sebebiyle bozulduğu iddia edilmişti.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

İkili, basına yansıyan bu haberleri yalanlamadı.

Basına yansıyan boşanma iddiasına ilişkin Soral ve Baş cephesinden gelecek açıklama merakla beklenirken Hakan Baş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Hakan Baş'ın, ünlü fenomen Mina Ceran ile Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlendiği iddia edildi. Bu iddianın ardından 'ihanet' soruları gündeme geldi.

Hakan Baş ve Bensu Soral'ın bu iddialar sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, 2018 yılında Beşiktaş'ta lüks bir otelde kıyılan nikah ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırma kararı aldığı da konuşulanlar arasında.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül yaklaşık 2.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

Kaynak: Snob Magazin