Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede'den ilginç sözler: Sevişmek, kaliteli yaşamın sırları arasında

09.10.2019 13:27

Lisans eğitimini ABD'de fotoğrafçılık üzerine tamamlayan Bennu Gerede, sağlıklı bir yaşam için uyguladığı formülleri sağlıklı yaşam ile ilgili özel röportajıyla MAG Ekim sayısına konuk oldu. Gerede özel röportajında kaliteli yaşamla ilgili sırlarını paylaştı.

"KALİTELİ YAŞAM İÇİN İLLA PARA GEREKMİYOR"

4 çocuk annesi Bennu Gerede, "Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız?" sorusuna " Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı" diyerek yanıt verdi. Gerede, stresten uzaklaşmak için Sedef adasında bulunan evinde meditasyonu tercih ettiğini belirtiyor.

KARİYER HAYATI

1989 yılında yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsün karakteri ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bennu Gerede, mankenlik, fotomodellik, oyunculuk serüvenin ardından 2016 yılında Survivor Ünlüler- Gönüllerde yer aldı.

Kaynak: Bültenler