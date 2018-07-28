Benim Vücudum, Benim Kimliğim, Benim Hayatım: Almanya'da Onur Yürüyüşü'ne 500 Bin Kişi Katıldı
LGBT topluluklarının (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans bireyler) toplumsal cinsiyet yargıları temelli şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı en önemli sokak hareketlerinden olan Onur Yürüyüşü'ne Almanya'nın Berlin şehrinde yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
LGBT topluluklarının (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans bireyler) toplumsal cinsiyet yargıları temelli şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı en önemli sokak hareketlerinden olan Onur Yürüyüşü'ne Almanya'nın Berlin şehrinde yaklaşık 500 bin kişi katıldı.
Kaynak: Euronews.com