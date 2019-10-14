Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

14.10.2019 09:03

Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm Cumartesi akşamı yayımlandı. Şevket'in de Kayra ile konuşması sonrası Kayra, babasına ve Suna'ya kızmaktan vazgeçti. Ancak Hande ortalığı karıştırmak için yeni planlar peşinde. Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm, 18. bölüm fragmanı haberimizde…

BENİM TATLI YALANIM 17. SON BÖLÜM FULL İZLE…

18. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Star'ın fenomen haline gelen dizisi Benim Tatlı Yalanım 17. son bölümü seyirciyle buluştu. Kızı uğruna her şeyi göze alan babanın ansızın karşısına çıkan aşkını konu edinen Benim Tatlı Yalanım 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra, babasını ve Suna'yı söyledikleri yalan nedeniyle bir türlü affedemez. Bunu fırsat bilen Aylin ise Kayra ile yakınlaşır. En zor zamanında Şevket kızını yalnız bırakmaz, tüm aile Suna için seferber olur. Ardından Şevket Kayra ile konuşur ve Suna'nın gerçekte nasıl biri olduğunu, onu nasıl sevdiğini göstermek için evlerine götürür. Kayra artık Suna ve babasına eskisi kadar kızmıyordur.

Öte yandan Hande, Serkan'dan öğrendiklerini basına yansıtır ve Nejat için işler sarpa sarar. Hande dört koldan saldırarak Aylin'i de işin içine dahil etmeye çalışır ve istediğini alır. Serkan her ne kadar Hande'nin Nejat'ın kızı ile sorunlarını kullanmasını ona konduramasa da gerçekleri öğrendiğinde Hande'nin yüzüne bakmayacaktır.

Yaşananlar nedeniyle okulda dışlanan Kayra'ya okuldaki gösterisi için yine Suna ve ailesi destek olur. Kayra, babası, Suna ve Aylin ile birlikte okuldaki gösterilere katılır. Peki, Aylin Hande ile güçlerini birleştirecek mi?