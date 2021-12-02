Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? - Haberler
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Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

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Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Benim Hayatım dizisi bugün 5. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün akabinde 6. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı saat kaçta hangi gün çıkar? İşte detaylar...

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, ilk bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, aşk, ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Benim Hayatım her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BENİM HAYATIM 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir. Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Savaş Özdemir : Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

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