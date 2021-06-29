Benim Ay Köyüm Seçkisi Ödül Töreni

Benim Ay KöyümBİLSEM öğrencilerimizin astronomi alanına olan ilgilerini ve farkındalık düzeylerini artırma amacıyla Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Astronomi temasıyla "Benim Ay Köyüm"...

Benim Ay Köyüm

BİLSEM öğrencilerimizin astronomi alanına olan ilgilerini ve farkındalık düzeylerini artırma amacıyla Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Astronomi temasıyla "Benim Ay Köyüm" konulu resim seçkisi faaliyetinin ödül töreni 28 Haziran Pazartesi günü saat: 20. 00'de çevrim içi yapıldı.

Dereceye giren eserleri ve jüri özel ödülleri; Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Aydın Acay ve AstroBilgi Ekibinin katılımıyla açıklandı.

Bu faaliyet ile BİLSEM'lerde eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin astronomi alanına olan ilgilerini ve farkındalık düzeylerini artırma amaçlanmıştır.

Seçkiye ilkokul seviyesinde 109, ortaokul seviyesinde 142 ve lise seviyesinde 21 başvuru olmak üzere ülke genelinde toplamda 272 eser ile başvuru yapılmıştır.

Seçkide jüri olarak 7 BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni ile seçkinin yürütüldüğü süreçte destek veren Türkiye Astronomi Derneği (TAD) TAD Bilim-Toplum Komisyonu üyelerinden 3 akademisyen görev almıştır.

Eserlerden jüri tarafından uygun olduğuna karar verilenler dijital ortamda katologlaştırılacaktır.

Kaynak: Habermetre