Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek son bölümüyle ekranlara geldi. Benim Adım Melek 42. bölüm kesintisiz izle! Benim Adım Melek son fragmanı yayınlandı, 44. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil'in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek'in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne'nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay'ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 44. bölümde neler olacak?