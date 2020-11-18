Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Anneliğin tüm zorlu yanlarını gözler önüne seren ve pek çok insanın favorileri arasına giren TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek hangi gün? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm full izle!

Çocuklarıyla hayata sımsıkı bağlanan bir kadın olan Melek'in mücadele dolu öyküsünün anlatıldığı Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirhanlar, Defne'yi istemeye gelmiştir. Şirhanlar ve Karadağlar isteme merasiminde keyifli anlar yaşarken Banu, Mithat ve Seyran'ın farklılıklarını ortaya sermektedir. Onların mutlu giden evliliği nelerle sınanacaktır? Seyran öğrendiği hangi gerçek karşısında şok olur?

Aslı, Funda'nın bilerek onu Karadağlara götürdüğünü söylerken Funda ortada çekinecek bir şey olmadığını düşünmektedir. Kerem'in Melek'in oğlu olması bir sorun teşkil etmemektedir ona göre. Aslı ise eniştesinin tepkisinden korkmaktadır. Emre ve Kerem arasındaki çatışma devam eder. Kerem'in elindeki görüntüler ortaya çıkarsa Emre'yi ne bekleyecektir?

Kenan Vildan'ı çocukluğunun geçtiği yere götürür. Vildan Kenan'a karşı ne düşünmektedir? Ömer'in gitme zamanı gelmektedir. Gitmeden önce Defne'ye bir sürpriz yapar.

Locada işler karışır. Küçük Seyit Ali hastalanıp annesini yanında isterken, Melek düşük bağışıklığıyla ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocuklarıdır. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan'la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran'ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce'ye nasıl yansıyacaktır? Alpay Kerem ve Aslı'nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı'ya Kerem'le görüşmemesini söyler. Alpay'ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir? Mahmut Mithat'ın borcunu ödemek için Kadriye'den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka süprizler hazırlamıştır.