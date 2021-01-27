Benim Adım Melek Seyit Ali kimdir? Seyit Ali karakterini canlandıran Poyraz Ar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çeken bir dizi olarak yayın hayatına devam ediyor. Benim Adım Melek Seyit Ali karakteri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Benim Adım Melek Seyit Alkimdir? Seyit Ali karakterini canlandıran Poyraz Ar kimdir, kaç yaşında?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adım Melek Seyit Ali gerçek adı ne, kaç yaşında? Benim Adım Melek Seyit Ali Yıldırım kimdir? Poyraz Ar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK SEYİT ALİ KİMDİR?

Seyit Ali karakterini canlandıran isim ise Poyraz Ar'dır.

POYRAZ AR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Poyraz Ar, 8 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim hayatına yeni başlayan Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisi ilk oyunculuk deneyimi olacaktır. Dizide Melek'in 2 oğlundan biri olan Seyit Ali karakterine hayat veren Poyraz Ar, 1.26 metre boyunda, 22 kilo ve Balık burcudur.