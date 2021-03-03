Benim Adım Melek 55. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 55. bölüm özeti ! Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle!

TRT1 dizilerinin sevilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek, bu akşam 55. bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar fragmanlara yansıdı. Benim Adım Melek 55. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 55. bölüm özeti ! Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! İşte 55. Bölüm ve fragmanı !

TRT1 dizilerinin sevilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek, bu akşam 55.bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar fragmanlara yansıdı. Benim Adım Melek 55. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 55. bölüm özeti !Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! İşte 55. Bölüm ve fragmanı !

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurguluyor. TRT1 dizilerinin sevilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek, bu akşam 55. bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar fragmanlara yansıdı. Benim Adım Melek 55. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 55. bölüm özeti !Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! İşte 55. Bölüm ve fragmanı!

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Her Çarşamba TRT1 ekranlarına gelen Benim Adım Melek dizisinin 55. Bölümü bu akşam yayınlanıyor. Yayından önce 55. bölümün 1. ve 2. Fragmanları yayınlandı. Fragmanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TRT1 BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN 55. BÖLÜMÖZETİ!

Melek'in Karadağ konakta herkesin içinde evlenmeyeceğini söylemesi iki aile arasına bomba gibi düşer. Kadriye'nin ad koyma töreni dağılırken, herkes cevabını aradığı sorularla konağına çekilir. En güzel günü yine Melek yüzünden yarım kalan Kadriye, acısını Mahmut'tan çıkarır. Melek'in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil'in hapse girmesi eklenir. Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır. Halil'in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı? Acı haberi alan Defne ve Ömer balayını bırakıp geri dönerler. Zümrüt'ün Defne'ye baskıları daha da artar. Ömer ve Defne'nin evliliği, iki ailenin yaşadığı acıya dayanabilecek mi? Funda, tapuya gelmeyen Alpay'ın gerçek niyetini öğrenince ne yapacak? Vildan, olan biten için Kenan'ı arayıp hesap sorar. Kenan duydukları karşısında ne yapacak? Alpay'ın belalarından kurtulmak için yok olmasını isterken, şimdi yaşaması için dua eden iki aile Halil'i kurtarabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Benim Adım Melek 55. Bölüm 1. Fragmanı

Benim Adım Melek 55. Bölüm 2. Fragmanı