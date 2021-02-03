Benim Adım Melek 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 51. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 51. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 51. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 52. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

BENİM ADIM MELEK 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 3 Şubat Çarşamba 51. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 52. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz.

Kenan, Alpay'ın Melek ile Halil'i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay'ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil'in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt'e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil'i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay'la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan