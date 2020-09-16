Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?
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Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek TRT1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Benim Adım Melek 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 31. bölüm kesintisiz izle!

Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?
16.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:15

TRT1 ekranlarında başlayan Benim Adım Melek dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler? Benim Adım Melek konusu ne merak edildi. Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

16 EYLÜL BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak.

Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?

Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek 31. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK OYUNCU KADROSU

Nehir Erdoğan/ Melek

Kutsi/ Halil

Kaan Çakır/ Alpay

Şerif Sezer/ Nefise

Mustafa Mert/ Koç Ömer

Rabia Soytürk/ Defne

Ulvi Kahyaoğlu/ Kerem

Ece Özdikici/Funda

Hande Kaptan/ Kadriye

Muharrem Türkseven/ Mahmut

Poyraz Ar/ Seyit Ali

Mehmet Çevik Seyit/Ali Karadağ

İsmail Açıl/Adnan

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