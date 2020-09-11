Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle
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Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

Benim Adım Melek dizisi 30. bölüm ile Çarşamba akşamı ekrana gelmişti. Sevilen dizi oyuncuları ve konusuyla dizi severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.

11.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:45

Benim Adım Melek yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin 31. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerde bulunduğu Benim Adım Melek hikayesi ile izleyeni büyülüyor. Beim Adım Melek son bölümde neler yaşandı?

BENİM ADIM MELEK 31. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların ilgi gören projesi Benim Adım Melek, her Çarşamba TRT'de yayımlanıyor. 30. son bölümü ardından ise 31. yeni bölüm fragmanı da paylaşıma sokuldu.

Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne'yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakalır.

Funda Alpay'ın hala Melek'i dert ediyor olmasına kızarken gelen telefon üzerine iyice gerilir.

Şirhanlar asker hazırlığı yaparken Karadağlar sünnet hazırlığı içindedir. Cumali'nin dükkanına gelen toptancıyı Kenan intikam planına nasıl alet edecektir?

Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

Ömer, günlerdir onunla görüşmeyi reddeden Defne'nin gönlünü almayı başarabilecek mi? Kadriye'nin tutamadığı çenesi başına ne iş açacak?

Bağ evinde düzenlenen yemeğe gelenler keyifli zaman geçirirken Kenan, Seyitali'ye Mithat'la ilgili önemli bir haberi verir. Mahmut ve Seyitali'nin gerilmesine sebep olan bu bilgi konakta nasıl bir yankı bulacak? Mithat iş sorununu çözdüğünü düşünürken neyle karşılaşacaktır?

Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

Melek duygularının tadını çıkarmaya çalışırken hastalık seyri onun hayallerine engel olacak mı?

Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle
Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

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