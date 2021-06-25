Beni Sevmeni İstiyorum şiiri - Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri
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Beni Sevmeni İstiyorum şiiri - Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri

Beni Sevmeni İstiyorum şiiri - Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri
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Cemal Safi'in Beni Sevmeni İstiyorum şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Beni Sevmeni İstiyorum şiiri Cemal Safi tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Beni Sevmeni İstiyorum şiiri Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri

Beni Sevmeni İstiyorum şiiri Cemal Safi'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Beni Sevmeni İstiyorum" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri

BENİ SEVMENİ İSTİYORUM

Seninle buluşmamız ne kadar zor olsa da,

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Beş dakika baş başa kalmamız suç olsa da

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun,

Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun,

Beni yanlış anlama, darılma ne olursun,

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı,

Aşkımın değerini sır gibi taşımanı,

Nemli bakışlarınla resmimi okşamanı

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Senden tek dileğim var, özel imtiyaz değil,

Kulun başka bir kula ibadeti farz değil,

Haşa! Yaratan gibi beş vakit namaz değil,

Senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Cemal Safi

Kaynak: Antoloji.com -Cemal Safi Beni Sevmeni İstiyorum şiiri

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