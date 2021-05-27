İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor
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İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor

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9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönerek sevenlerine büyük bir sürpriz yapan İbo Show'un final bölümünde ağırlayacağı konuklardan biri gündeme damga gibi vurdu. İbrahim Tatlıses ile tartışma yaşayan Mahmut Tuncer'in final bölümünde bo Show'un konukları arasında yer alacağı öğrenildi. Tuncer daha önce yaptığı açıklamada programa davet edilmesi durumunda gitmeyeceğini belirterek, "Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, saldırıya uğradıktan sonra uzun yıllar ekranlara veda etmiş ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya başlamıştı. Tatlıses'in iyileştikten sonra ilk işlerinden biri de İbo Show oldu. Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yeniden İbo Show'la hayranlarının karşısına çıktı.

YENİ BÖLÜME MAHMUT TUNCER DAMGASI

İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve daha önce programa gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in İbo Show'un final bölümünde konuklar arasında yer aldığı öğrenildi.

Türkücü Mahmut Tuncer, daha önce kendisine İbrahim Tatlıses hakkında sorulan bir soruya, "Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem" yanıtını vermişti.

'Beni çağırırsa gitmem' demişti! Mahmut Tuncer İbo Show'a konuk oluyor

"BİR GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Tuncer, açıklamalarının devamında, "Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!" ifadelerini kullanmıştı.

'Beni çağırırsa gitmem' demişti! Mahmut Tuncer İbo Show'a konuk oluyor

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KONUKLAR

İbrahim Tatlıses'in son bölüme davet ettiği konuklar da en az Mahmut Tuncer kadar dikkat çekti. Temizmagazin'in haberine göre; İbo Show'un yeni bölümünde ekrana çıkacak isimler Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Gülben Ergen oldu.

İbrahim Tatlıses için 'Beni çağırırsa gitmem' diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor
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