Beni Bırakma: Yusuf kimdir? Beni Bırakma: Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?
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Beni Bırakma: Yusuf kimdir? Beni Bırakma: Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

24.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:50
Beni Bırakma: Yusuf kimdir? Beni Bırakma: Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?

Beni Bırakma: Yusuf kimdir? Beni Bırakma: Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri nedir? Gökberk Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

Beni Bırakma: Yusuf kimdir? Beni Bırakma: Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri nedir?Gökberk Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BENİ BIRAKMA: YUSUF KİMDİR?

Yusuf, 28-30 yaşlarında, kardeşi Firuze'yi okutabilmek için kendi okuduğu Makina Mühendisliği Bölümünü bırakacak ve hayata atılacak kadar ailesine düşkün, fedakar genç bir adamdır. Mert, açık ve dürüsttür. Kuaför Müjgan'ın kız kardeşi Gönül ile birbirlerine yıllardan beri aşıktırlar ve tek gayeleri evlenebilmektir.

BENİ BIRAKMA: GÖKBERK YILDIRIM KİMDİR?

Adı Soyadı: Gökberk Yıldırım

Yaşı: 26

Doğum Tarihi: 20.12.1991

Boyu: 1.83 m

Kilosu: 77 kg

Burcu: Yay

Göz Rengi: Ela

Eğitim: Oyunculuk Eğitimi

Sevgilisi: Yok

Doğum Yeri: Ankara

Gökberk Yıldırım, 1991 yılında Ankara'da doğmuştur.

Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Gökberk Yıldırım, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Gaye Turgut Evin, Saim Karakele, Şeyma Korkmaz ve Murat Danacı'nın paylaştığı Beni Affet dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Murat karakterini canlandırmaktadır.

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