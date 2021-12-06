Bende Kal filmi oyuncuları kim? Bende Kal filmi konusu, oyuncuları ve Bende Kal özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Bende Kal filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bende Kal filmini izleyecek olanların merak ettiği Bende Kal konusu nedir, Bende Kal oyuncuları kimler ve Bende Kal özeti gibi konuları inceliyoruz.

BENDE KAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babadan kalma berber dükkanını işleten Fikret, her tıraş sonrasında müşterilerine yaptığı masaj ile nam salmıştır. Fikret'in hayatı, Taner'in ona zorla masaj aleti satmasıyla kabusa döner. Fikret ve Taner dükkana gelen ünlü mafya babası Altan'ın ölümüne sebep olurlar. Peşlerine mafyanın düşmesini engellemek için cesedi ortadan kaldırmaya çalışan ikili koltukçu Rıza'dan yardım isterler. Cesedi antika bir koltuğun içine gizleyip ortadan kaldırmayı planlarlar. Fakat amaçlarına ulaşamadan mafya tarafından yakalanırlar ve her şeyi itiraf ederler. Bunun üzerine koltuğu geri almak için dükkana dönerler ancak, koltuk düzenbaz muhtar adayı Düzgün Söğüş ile Adana'ya doğru yola çıkmıştır. Mafyanın adamları Altan'ın içinde bulunduğu koltuğu bulup geri getirmeleri için üçlüye 2 gün süre verir. Adana'ya doğru yola çıkan Fikret, Taner ve Rıza kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar

BENDE KAL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Utku Uçar

Oyuncular: Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz, Peker Açıkalın, Yüksel Molla

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Utku Uçar

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet