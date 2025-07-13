Ben ve Babam - Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ben ve Babam - Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ben ve Babam - Vatan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ben ve Babam - Vatan filmini izleyecek olanların merak ettiği Ben ve Babam - Vatan konusu nedir, Ben ve Babam - Vatan oyuncuları kimler ve Ben ve Babam - Vatan özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEN VE BABAM - VATAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.

TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.

BEN VE BABAM - VATAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünü Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar'ın paylaştığı film ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Hazım Körmükçü, Burak Sarımola, Erkan Meriç, Cansu Fırıncı, Toprak Kıvılcım, Burcu Kirman, İlayda Yıldırım, Merve Üçer, Yusun Aytekin, Necip Karakaya yer alırken Hakan Boyav, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar misafir oyuncu olarak filmin kadrosunda yer alıyor.

BEN VE BABAM - VATAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim detayları henüz açıklanmadı.