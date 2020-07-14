"Ben Girişimciyim" yarışmasında "Sanal Mentörlük" süreci başladı
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"Ben Girişimciyim" yarışmasında "Sanal Mentörlük" süreci başladı

Van Teknokent ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçirilen "Ben Girişimciyim" iş fikri yarışmasında "Sanal Mentörlük" süreci başladı.

14.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:35

Van Teknokent ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçirilen "Ben Girişimciyim" iş fikri yarışmasında "Sanal Mentörlük" süreci başladı.

"Ben Girişimciyim Yarışması"nın hem Van için hem de bölge için oldukça önemli bir yarışma olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl (Van YYÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Bu yarışmayı Van Teknokent çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Yarışmadaki temel amacımız teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcileri bulmak ve onları desteklemektir. Bu yolla orta ve yüksek teknoloji üreten sektörlerin gelişimine ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yarışmamıza toplam 262 başvuru aldık, başvuru yapan takımlarda 136'sı eğitim, mentörlük gibi süreçlerin yürütüleceği ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Pandemi dolayısı ile mentörlük süreçlerimizi online olarak gerçekleştirmeye başladık, yarışmamız tüm enerjisi ile devam ediyor. Bu yarışmayı geleneksel hale getirmeyi ve sonraki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz, girişimcilerimize gelecek dönem için şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Ben Girişimciyim Yarışması"nı DAKA olarak önemsediklerini ifade ederek, "Bölgemizdeki teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu yarışma ile başvuruları alınan yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlar seçilecek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği DAKA tarafından sağlanacaktır. Sanal Mentörlük sürecinde başvuru sahibi girişimciler ile konusunda uzman mentörlerle eşleştirilmekte ve görüşmeler Van Teknokent uzmanları gözlemciliğinde online oturumlarla gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 39 girişimci-mentör görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Girişimciler bu görüşmelerde iş fikirleri hakkında teknik, hukuki ve idari destek alabilmektedirler. İlimizin ve bölgemizin yüksek teknoloji içeren ürünler üretebilmesi için DAKA olarak desteklerimiz sürecektir" diye konuştu.

Başta Van olmak üzere bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlayan "Ben Girişimciyim Yarışması" hakkında detaylı bilgiye www.bengirisimciyim.com adresinden ulaşılabilmektedir. - VAN

Kaynak: İHA

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