Ben Fero Engerek sözleri | Ben Fero Yabani EP şarkıları, sözleri
Mahallemiz Esmer, Biladerim İçin gibi pek çok şarkıyla adından bahsettiren ve Demet Akalın şarkısıyla da piyasalarda adını daha çok duyuran Ben Fero yeni albümünü piyasalara sürdü. Ben Fero Engerek sözleri
Birçok şarkısı başarılı olan ve trend şarkılar arasında giren Ben Fero, yeni albümü olan Yabani'yi piyasalara sürdü. Ben Fero Engerek sözleri haberimizde.
BEN FERO ENGEREK SÖZLERİ
Nakarat
Bakmamam gerek uğraşmamam gerek
Yapmamam gerek hissetmemem gerek
Böyleymiş demek burda böyleymiş demek
Etrafımda yılan dolu hepsi engerek
Bakmamam gerek uğraşmamam gerek
Yapmamam gerek hissetmemem gerek
Böyleymiş demek burda böyleymiş
Gidenlere demiyorum dön geri bebek
Verse
(YA) Yaptım valla bi daha (YA)
Her an ileri bak (YEAH)
Yaptığım demoların bile her an gideri var (WUH)
Bangerlarla kill all yaşım thirty yok itiraz
Güya kasvet sene biraz
Dünya kanser ben abidal (YES YES BABA)
AAAZ-adam diyebilir benim değil
Hayat yorar fazladan öyle hemen gerilmeyin
Nereye gitsem derim değil ev gibi yok yerimdeyim
Özlemişim mikrofon ve trap müzik seninleyim
YA YA YA YA
Yanıyorum YA
Jipin tork-gooood-zilla
Tam bi stone cold killa
Harbi john wall inan
Yoksa naapım ki
Kabul ediyorum istemiyom artık Cornrow filan ŞÜKÜR
Hiç çekincem olmadı acele edek (HA)
Trapçilik moda değil hep ecele dek (YA)
Aylak aylak gezmeden
geceleyerek
Geçtim nefret edenleri heceleyerek (DİNLE)
Nakarat
Bakmamam gerek uğraşmamam gerek (HA)
Yapmamam gerek hissetmemem gerek (HA)
Böyleymiş demek burda böyleymiş demek (HA)
Etrafımda yılan dolu hepsi engerek (YA)
Bakmamam gerek uğraşmamam gerek (HA)
Yapmamam gerek hissetmemem gerek (HA)
Böylemiş demek burda böyleymiş
(OFF)
Gidenlere demiyorum dön geri bebek (YA)
Kendim aldım never given birgün Beverly Hills
Modum spor delirdi hız çok insanı devirdi hırs
Never yaptım them in the books okay iş yap yerin durur
Bilmem nasıl senin durum sonra deme beni bulur
Neler yaptım them in the books modum spor delirdi hız
Kendim aldım never given yazar wiki them in the books
Belki Beverly Hills neler yaptım them in the books
Bigün belki Beverly Hills, Beverly Hills
Nakarat
Hiç çekincem olmadı acele edek
Trapçilik moda değil hep ecele dek
Aylak aylak gezmeden
geceleyerek
Geçtim nefret edenleri heceleyerek (DİNLE)