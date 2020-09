Ben Fero Engerek sözleri | Ben Fero Yabani EP şarkıları, sözleri

Mahallemiz Esmer, Biladerim İçin gibi pek çok şarkıyla adından bahsettiren ve Demet Akalın şarkısıyla da piyasalarda adını daha çok duyuran Ben Fero yeni albümünü piyasalara sürdü. Ben Fero Engerek sözleri

Birçok şarkısı başarılı olan ve trend şarkılar arasında giren Ben Fero, yeni albümü olan Yabani'yi piyasalara sürdü. Ben Fero Engerek sözleri haberimizde.

BEN FERO ENGEREK SÖZLERİ

Nakarat

Bakmamam gerek uğraşmamam gerek

Yapmamam gerek hissetmemem gerek

Böyleymiş demek burda böyleymiş demek

Etrafımda yılan dolu hepsi engerek

Bakmamam gerek uğraşmamam gerek

Yapmamam gerek hissetmemem gerek

Böyleymiş demek burda böyleymiş

Gidenlere demiyorum dön geri bebek

Verse

(YA) Yaptım valla bi daha (YA)

Her an ileri bak (YEAH)

Yaptığım demoların bile her an gideri var (WUH)

Bangerlarla kill all yaşım thirty yok itiraz

Güya kasvet sene biraz

Dünya kanser ben abidal (YES YES BABA)

AAAZ-adam diyebilir benim değil

Hayat yorar fazladan öyle hemen gerilmeyin

Nereye gitsem derim değil ev gibi yok yerimdeyim

Özlemişim mikrofon ve trap müzik seninleyim

YA YA YA YA

Yanıyorum YA

Jipin tork-gooood-zilla

Tam bi stone cold killa

Harbi john wall inan

Yoksa naapım ki

Kabul ediyorum istemiyom artık Cornrow filan ŞÜKÜR

Hiç çekincem olmadı acele edek (HA)

Trapçilik moda değil hep ecele dek (YA)

Aylak aylak gezmeden

geceleyerek

Geçtim nefret edenleri heceleyerek (DİNLE)

Nakarat

Bakmamam gerek uğraşmamam gerek (HA)

Yapmamam gerek hissetmemem gerek (HA)

Böyleymiş demek burda böyleymiş demek (HA)

Etrafımda yılan dolu hepsi engerek (YA)

Bakmamam gerek uğraşmamam gerek (HA)

Yapmamam gerek hissetmemem gerek (HA)

Böylemiş demek burda böyleymiş

(OFF)

Gidenlere demiyorum dön geri bebek (YA)

Kendim aldım never given birgün Beverly Hills

Modum spor delirdi hız çok insanı devirdi hırs

Never yaptım them in the books okay iş yap yerin durur

Bilmem nasıl senin durum sonra deme beni bulur

Neler yaptım them in the books modum spor delirdi hız

Kendim aldım never given yazar wiki them in the books

Belki Beverly Hills neler yaptım them in the books

Bigün belki Beverly Hills, Beverly Hills

Nakarat

Hiç çekincem olmadı acele edek

Trapçilik moda değil hep ecele dek

Aylak aylak gezmeden

geceleyerek

Geçtim nefret edenleri heceleyerek (DİNLE)