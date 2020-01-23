Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e ziyaret

23.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:18

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Uslu'nun yanı sıra Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar ile Büyükşehir Belediyesinin üst yönetimi ve üyeler de yer aldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Ordu'yu hem marka hem de kalkınmada örnek alınacak bir il haline getirmek istediklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Yeni hedeflerimiz var. Ordu için sevgiyi büyütmeyi hedef aldık. 'Ben' yok, 'biz' yok, 'siz varsınız' diye anlamlı bir stratejiyle başladık. Buradaki amacımız Ordu'ya hizmet etmek. Şehrimize hizmet ederek de ülkemize hizmet etmiş olacağız. Düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu'da hepimizin yarışması gerekiyor. Herkesin gayretli olmasını istiyorum. Herkes gönlünü ortaya koysun. Gönül belediyeciliği dediğimiz olay budur. Buradaki bütün mesele adaletli ve erdemli olmak. Dünyada ilk defa bir belediyede erdemli davranışları geliştirme birimi kurduk. Bu da bizim farkımızı ortaya koyuyor."

Buraya gelirken de bir ağabey olarak geldiğini anlatan Güler, "Ordu'da sobayı üflemeye gerek yok, sobamız zaten tutuştu. Projelerimiz teker teker kendisini gösteriyor ve hiçbir engel tanımadan da yürüyoruz. Çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve halkımızla birleşirsek çok güzel bir hedefe ulaşmış olacağız." dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu ise şunları kaydetti:

"Bizlerin yapacağı memur, hizmetli, işçi ve emekçi olarak Ordu'muza, milletimize olan hizmetin kalitesini daha da artırmak. Vatandaşımıza güler yüzümüzü sunmak. Bunu kişiler için değil vatanımız ve milletimiz için yapmamız lazım. Bem-Bir-Sen Başkanı ve bir Türkiye vatandaşı olarak sizden bunu istiyorum. Pasta büyürse pay da büyür, pasta küçülürse pay da küçülür. Bizim tek amacımız budur. Başkanımız sadece Ordu Büyükşehir için değil, sizler için de güzel projeler geliştirdiğini söyledi. Ordu herkesin transfer olmak istediği bir il olacak. Ben bugün bunu anladım."

Kaynak: AA