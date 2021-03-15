Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
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Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı

15.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:31

ABD'li ünlü model Gigi Hadid, 6 ay önce kucağına aldığı ve yüzünü sır gibi sakladığı kızının videosunu yanlışlıkla paylaştı. Video saniyeler içinde silinse de görüntüler çoktan sosyal medya kullanıcıları tarafından yayıldı.

Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid, Zayn Malik ile Khai ismini verdikleri kız çocuklarını 6 ay önce kucaklarına almıştı. Ancak ünlü model, Malik ile yüzünü herkesten sır gibi sakladıkları ve kameralardan uzakta büyüttükleri kızlarını yanlışlıkla paylaştı.

Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı

SANİYELER İÇİNDE KALDIRDI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeğiyle birlikte olduğu görülen bir videoyu paylaşan Gigi Hadid, kısa sürede gönderiyi kaldırdı. Ancak sıkı takipçileri saniyeler içinde kaldırılan videodan ekran görüntüleri alarak sosyal medyada bebeğin fotoğrafını yaydı.

KIZIL SAÇLARIYLA PODYUMA DAMGA VURMUŞTU

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçtiğimiz hafta podyumlara geri dönmüştü. Doğumdan sonra ilk kez Versace'nin Sonbahar/Kış kreasyonu için için podyuma çıkan Hadid, sarı saçlarının aksine kızıl saçlarıyla boy göstermişti. Doğum kiloları da kalmayan ünlü modele kız kardeşi Bella Hadid de eşlik etmişti.

Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
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